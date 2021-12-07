В Кремле призывают не ждать "прорывов" после разговора Путина и Байдена
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что не нужно ждать "прорывов" от разговора президентов РФ и США Владимира Путина с Джо Байденом. По его словам, это всего лишь рабочий разговор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Пескова журналистам, передает ura.ru.
Песков отметил, что разговор двух лидеров проходит в сложный период напряженности.
"Слушайте, не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная. Это требует личного обсуждения на высшем уровне", - заявил пресс-секретарь главы РФ.
Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут разговор. Во время которого Байден намерен поднять вопрос стягивания российских войск к границам Украины.