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В Кремле призывают не ждать "прорывов" после разговора Путина и Байдена

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Россия, Вторник 07 декабря 2021 12:41
В Кремле призывают не ждать "прорывов" после разговора Путина и Байдена Фото: пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Иванна Шовкун

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что не нужно ждать "прорывов" от разговора президентов РФ и США Владимира Путина с Джо Байденом. По его словам, это всего лишь рабочий разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Пескова журналистам, передает ura.ru.

Песков отметил, что разговор двух лидеров проходит в сложный период напряженности.

"Слушайте, не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная. Это требует личного обсуждения на высшем уровне", - заявил пресс-секретарь главы РФ.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут разговор. Во время которого Байден намерен поднять вопрос стягивания российских войск к границам Украины.

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