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Белый дом обнародовал темы переговоров Байдена и Путина

Новина українською →
США, Вторник 07 декабря 2021 10:51
Белый дом обнародовал темы переговоров Байдена и Путина Фото: Белый дом обнародовал темы переговоров Байдена и Путина (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут разговор. Во время которого Байден намерен поднять вопрос стягивания российских войск к границам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США относительно военной деятельности России у границ Украины и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется, что лидеры двух стран обсудят ряд тем в отношениях США и России, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы.

В Белом доме добавляют, что эта встреча президентов будет закрытой для прессы.

Напомним, что после их разговора американский лидер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, у Зеленского рассказали, чего ждут от переговоров Байдена и Путина.

Отметим, ранее сообщалось, что Путин и Байден точно обсудят ситуацию у границ Украины.

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