В Кремле допустили личную встречу Зеленского и Путина в Париже

В Париже, помимо встречи "нормандской четверки" 9 декабря, может состояться и двусторонний контакт президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что возможность такой встречи допустил российский чиновник, занимающийся украинским направлением в российских госструктурах.

"Все будет зависеть от фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, старается высказываться нейтрально", - сказал он.

Чиновник также отметил, что в Москве считают, что сентябрьский "большой обмен" и возвращение украинских судов улучшает фон для предстоящих в Париже переговоров в нормандском формате.

В то же время, другой источник российского издания заявил, что ли встреча Зеленского и Путина с глазу на глаз не планируется.

"Тем не менее категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами он не стал", - говорится в сообщении.

Источник также отметил, что "по итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что программа встреч Путина в Париже, где 9 декабря пройдет саммит глав государств "нормандской четверки", пока не готова.

РБК-Украина писало, что вчера Кремль подтвердил участие Владимира Путина во встрече в саммите в нормандском формате.