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Кремль знищує протестний рух у РФ, прикриваючись мобілізацією, - ГУР

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Москва, Четвер 06 жовтня 2022 22:08
Кремль знищує протестний рух у РФ, прикриваючись мобілізацією, - ГУР Фото: Росія знищує протестний рух під прикриттям мобілізації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія цілеспрямовано винищує своє населення, переважно національні меншини, які можуть виступати проти політики Кремля.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР.

“Ми спостерігаємо, наприклад, історію Кавказу. Кремль розуміє, що це регіон, де може бути якийсь опір, або де може бути протестний рух. Тому там іде повна мобілізація молодих людей, які здатні протистояти, здатні виступити проти Кремля. Вони мають списки та дані про тих людей, хто висловлює протест, хто може бути небезпечним для путінського режиму. Їх просто забирають та відправляють як гарматне м'ясо на фронт, і це тепер дуже легко приховати мобілізацією", - зазначив Скибицький.

За його словами, подібна картина спостерігається в Татарстані та інших регіонах, де мешкають національні меншини, які надалі можуть виступати проти політики Кремля.

Раніше ми писали, що мобілізація в Росії часто відбувається методом облав . Вона фактично поглинає невеликі населені пункти віддалених регіонів Росії.

За даними розвідки, Росія мобілізувала понад 100 тисяч людей, але ця кількість значно менша, ніж заявляв раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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