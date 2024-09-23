Кремль змінює характер брязкання "ядерною шаблею" перед країнами Заходу, - ISW

Москва переглядає ефективність брязкання "ядерною шаблею" щоб вплинути на політичні дебати у країнах Заходу стосовно дозволу ЗСУ атакувати західною зброєю військові об'єкти на теренах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на статтю у виданні The Washington Post. В ній зазначається, що російський диктатор Володимир Путін почав усвідомлювати втрату західними чиновниками ефективності ядерних погроз. У зв'язку з цим, диктатор, імовірно, розробляє невизначену, більш нюансовану й обмежену інформаційну відповідь на майбутню згоду Заходу на удари ЗСУ далекобійною зброєю по об'єктах на території Росії.

За словами наведеного в публікації неназваного російського чиновника, в Москві усвідомили, що ядерні загрози "нікого не лякають". А російський академік, що має тісні зв'язки з високопоставленими російськими дипломатами, зазначив, що партнери Росії на "Глобальному Півдні" дуже незадоволені ядерними погрозами.

У звіті зазначається, що Інститут вивчення війни не може самостійно перевірити правдивість джерел Washington Post. Однак ці повідомлення узгоджуються з різними оцінками ISW щодо того, як Кремль використовує "ядерне брязкання шаблею" для стримування Заходу, та що такі меседжі не свідчать про готовність Росії застосувати ядерну зброю.

"Тонко завуальовані погрози Кремля про ядерну конфронтацію спрямовані на зрив та відтермінування ухвалення ключових рішень у політичних дискусіях на Заході щодо подальшої військової допомоги Україні. ISW продовжує вважати, що Росія дуже малоймовірно застосує ядерну зброю в Україні або деінде", - йдеться у звіті.