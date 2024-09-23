Кремль меняет характер бряцания "ядерной саблей" перед странами Запада, - ISW
Москва пересматривает эффективность бряцания "ядерной саблей" чтобы повлиять на политические дебаты в странах Запада касательно разрешения ВСУ атаковать западным оружием военные объекты на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете сослались на статью в издании The Washington Post. В ней отмечается, что российский диктатор Владимир Путин начал осознавать потерю западными чиновниками эффективности ядерных угроз. В связи с этим, диктатор, вероятно, разрабатывает неопределенный, более нюансированный и ограниченный информационный ответ на будущее согласие Запада на удары ВСУ дальнобойным оружием по объектам на территории России.
По словам приведенного в публикации неназванного российского чиновника, в Москве осознали, что ядерные угрозы "никого не пугают". А российский академик, имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами, отметил, что партнеры России на "Глобальном Юге" крайне недовольны ядерными угрозами.
В отчете отмечается, что Институт изучения войны не может самостоятельно проверить правдивость источников Washington Post. Но эти сообщения согласуются с различными оценками ISW о том, как Кремль использует "ядерное бряцание саблей" для сдерживания Запада, и что такие месседжи не свидетельствуют о готовности России применить ядерное оружие.
"Тонко завуалированные угрозы Кремля о ядерной конфронтации направлены на срыв и отсрочку принятия ключевых решений в политических дискуссиях на Западе касательно дальнейшей военной помощи Украине. ISW продолжает считать, что Россия очень маловероятно применит ядерное оружие в Украине либо где-либо еще", - говорится в отчете.
Ядерные угрозы России
С начала полномасштабной войны Владимир Путин много раз угрожал применить против Украины ядерное оружие.
В ЦРУ отметили, что риск ядерного удара существовал осенью 2022 года, когда ВСУ успешно контратаковали в Харьковской области.
Впоследствии директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что Путин будет регулярно угрожать войной странам Запада, но таких угроз не следует бояться.
Американский генерал Дэвид Петреус убежден, что Россия не будет применять даже тактическое ядерное оружие, не говоря уже о стратегическом.
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