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Кремль завозить спецзагони на окуповані території для імітації "виборів" Путіна, - ГУР

Фото: Кремль завозить спецзагони на окуповані території для імітації виборів (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих "виборів" диктатора РФ Путіна. Для цього загарбники звозять на окуповані території спецзагони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР.

"Для створення фейкової картинки "підтримки" російського диктатора окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені  загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій", - зазначають в Головному управлінні розвідки.
 
Одним із завдань цих загонів є подача звітності до 10 березня про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територіях, а також надання прогнозу "підтримки" Путіна.

Новий порядок "голосування"

Також, як зазначають в ГУР, у Кремлі затвердили новий "порядок" проведення "голосування" на тимчасово окупованій території України.

"Свіжа московська методичка передбачає, що взяти участь у незаконних "виборах" на поневолених територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу", - інформують у відомстві. 

Як зазначають розвідники, таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для  виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій.

"За завданням із Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти  активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" Путіна на тимчасово окупованих територіях України, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", яка, зокрема, дозволяє "проголосувати" онлайн і "без реєстрації"  на захоплених територіях  Херсонської та Запорізької областей", - зауважили в Головному управління Розвідки.

Вибори у Росії

У Росії так звані вибори президента заплановані на березень 2024 року. Вони триватимуть аж три дні - з 15 по 17 березня.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна.

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Вибори в Росії