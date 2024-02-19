Кремль завозит спецотряды на оккупированные территории для имитации "выборов" Путина, - ГУР

Россия ужесточает давление и активизирует меры по имитации так называемых "выборов" диктатора РФ Путина. Для этого захватчики свозят на оккупированные территории спецотряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификации и следить за работами так называемых "избирательных комиссий", - отмечают в Главном управлении разведки.



Одной из задач этих отрядов является подача отчетности до 10 марта о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставление прогноза "поддержки" Путина.

Новый порядок "голосования"

Также, как отмечают в ГУР, в Кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на временно оккупированной территории Украины.

"Свежая московская методичка предусматривает, что принять участие в незаконных "выборах" на порабощенных территориях можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-карточкой или другим документом, удостоверяющим личность", - информируют в ведомстве.

Как отмечают разведчики, такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий.

"По заданию из Москвы оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина на временно оккупированных территориях Украины, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", которая, в частности, позволяет "проголосовать" онлайн и "без регистрации" на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей", - отметили в Главном управлении Разведки.