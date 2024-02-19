Кремль завозит спецотряды на оккупированные территории для имитации "выборов" Путина, - ГУР
Россия ужесточает давление и активизирует меры по имитации так называемых "выборов" диктатора РФ Путина. Для этого захватчики свозят на оккупированные территории спецотряды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.
"Для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификации и следить за работами так называемых "избирательных комиссий", - отмечают в Главном управлении разведки.
Одной из задач этих отрядов является подача отчетности до 10 марта о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставление прогноза "поддержки" Путина.
Новый порядок "голосования"
Также, как отмечают в ГУР, в Кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на временно оккупированной территории Украины.
"Свежая московская методичка предусматривает, что принять участие в незаконных "выборах" на порабощенных территориях можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-карточкой или другим документом, удостоверяющим личность", - информируют в ведомстве.
Как отмечают разведчики, такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий.
"По заданию из Москвы оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина на временно оккупированных территориях Украины, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", которая, в частности, позволяет "проголосовать" онлайн и "без регистрации" на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей", - отметили в Главном управлении Разведки.
Выборы в России
В России так называемые выборы президента намечены на март 2024 года. Они продлятся целых три дня - с 15 по 17 марта.
Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.
Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он до недавнего времени считался "главным конкурентом" Путина.
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