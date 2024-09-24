Кремль не зацікавлений у мирних переговорах, окрім капітуляції України, - ISW
Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Ворога цікавить капітуляція українського уряду та знищення української держави.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Перед тим, як зробити цей висновок, аналітики згадали низку подій. Насамперед інтерв'ю президента Володимира Зеленського журналістам New Yorker про План перемоги України. У ході розмови глава держави заявив, що Росія не зацікавлена у припиненні війни на будь-яких розумних умовах та симулює інтерес до переговорів.
Зеленський наголосив, що Україна запросила РФ взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував жодної зацікавленості в участі.
Зокрема, 22 вересня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "альтернативи" російській перемозі в Україні немає, повторивши небажання РФ вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України. Також Пєсков назвав НАТО та Захід "колективним ворогом".
Крім того, речник МЗС РФ Марія Захарова нещодавно заявила, що Росія не братиме участі в другому українському мирному саміті або будь-яких "таких самітах".
Підсумовуючи, Інститут вивчення війни, як і раніше, вважає, що Кремль не зацікавлений у сумлінних мирних переговорах з Україною. На думку аналітиків, Москва використовуватиме концепцію "мирних планів" і "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід чинити тиск на українську державу з метою домогтися запобіжних поступок щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, що на полях Генеральної асамблеї ООН Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони говорили про ситуацію на полі бою, а також про План перемоги, який цього тижня президент України представить американському колезі Джо Байдену. Крім цього, план нададуть кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
Зазначимо, що в пості Зеленського в Telegram сказано про можливе завершення війни наступного року.
"Рішучі дії зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії проти України наступного року. Наш План перемоги допоможе на практиці примирити (примусити - ред.) Росію до миру", - підкреслив президент України.
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