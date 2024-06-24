Кремль взяв на себе функції угруповання Пригожина, - британська розвідка

Рік тому, 24 червня 2023 року, покійний Євген Пригожин очолив 8 тисяч найманців групи "Вагнера" у "марші справедливості" проти вищого командування російських збройних сил, звинувачуючи його у корупції та невиконанні службових обов'язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, згодом було заарештовано кількох високопоставлених воєначальників за звинуваченням у корупції. "А ось об'єкт зневаги Пригожина, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, з того часу змінився", - зазначають у Міноборони Британії.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його пережила група "Вагнера", якою тепер керує його син Павло Пригожин і якою командує Антон "Лотос" Єлізаров, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, група "Вагнера" відійшла з лінії фронту в Україні у травні 2023 року, її замінили нерегулярні формування чеченського та російського "добровольчого корпусу" міноборони. "Африканський корпус" міноборони Росії замінив дислокації "Вагнера" у Сирії та Лівії наприкінці 2023 та на початку 2024 року відповідно. Проте група "Вагнера" зберігає незалежні дислокації у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

Крім того, Пригожин став піонером у практиці вербування ув'язнених для служби в Україні. З липня 2022 року до лютого 2023 року, коли цю практику взяло на себе міністерство оборони Росії. Група "Вагнера" завербувала понад 48 тисяч ув'язнених, понад 17 тисяч із яких згодом загинули у бою. З лютого 2022 року загальна кількість ув'язнених у Росії скоротилася як мінімум на 150 тисяч осіб.

"Цілком ймовірно, що більшість цих ув'язнених було звільнено в обмін на згоду воювати в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

Заколот Пригожина

Бунт бойовиків угруповання "Вагнера" 24 червня 2023 став найсерйознішим викликом влади Володимиру Путіну з 1999 року. Люди Пригожина швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви. Силовики або мовчали, або підтримали заколот. Сам Путін утік із Москви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка. Пригожину ліквідували 23 серпня, підірвавши його літак.