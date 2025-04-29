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Кремль відповів на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я

Росія, Вівторок 29 квітня 2025 11:32
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Кремль відповів на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Москва хоче триденного припинення вогню на 9 травня і вимагає від Києва відповіді. Встановлювати 30-денне перемир'я не збирається.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Говорячи про пропозицію президента України Володимира Зеленського встановити 30-денне перемир'я, Пєсков заявив, що без урегулювання всіх нюансів це неможливо.

"Ми бачили, але якщо говорити про таке довготривале припинення, то тут важливі нюанси, про які Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир'я важко", - сказав він.

Пєсков назвав "маніпуляцією" відмову Києва давати пряму відповідь на ініціативу Росії про перемир'я на три дні.

Терміни перемир'я

Нагадаємо, 28 квітня Володимир Путін оголосив перемир'я з 8 по 10 травня. Він хоче, щоб у цей час були зупинені всі бойові дії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів може дати основу для реальної дипломатії.

"Зараз ось знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі мають чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, що світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати", - зазначив він.

Крім того, речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп хоче постійного миру, а не перемир'я на кілька днів.

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