Кремль відповів на пропозицію Зеленського про 30-денне перемир'я

Москва хоче триденного припинення вогню на 9 травня і вимагає від Києва відповіді. Встановлювати 30-денне перемир'я не збирається.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Пєсков назвав "маніпуляцією" відмову Києва давати пряму відповідь на ініціативу Росії про перемир'я на три дні.

"Ми бачили, але якщо говорити про таке довготривале припинення, то тут важливі нюанси, про які Путін говорив у Кремлі. Це теж важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир'я важко", - сказав він.

Говорячи про пропозицію президента України Володимира Зеленського встановити 30-денне перемир'я, Пєсков заявив, що без урегулювання всіх нюансів це неможливо.

Терміни перемир'я

Нагадаємо, 28 квітня Володимир Путін оголосив перемир'я з 8 по 10 травня. Він хоче, щоб у цей час були зупинені всі бойові дії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів може дати основу для реальної дипломатії.

"Зараз ось знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі мають чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, що світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати", - зазначив він.

Крім того, речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп хоче постійного миру, а не перемир'я на кілька днів.

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