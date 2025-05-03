Кремль вибухнув гнівом на Британію через запрошення ЗСУ на парад до Дня перемоги
У Росії обурені через запрошення військовослужбовців Збройних сил України на військовий парад до Дня перемоги у Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, яку поширюють російські державні медіа.
Російські пропагандисти запитали речника Кремля, чи може Британія втратити шанс бути посередником між Україною та РФ після запрошення ЗСУ на парад, яке нібито є "підтримкою нацизму". Пєсков відповів, що Лондон і не претендував на роль посередника, а потім - перейшов до звинувачень в підтримці "нацистів".
"Звичайно, запрошувати на святкування Дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні, ну це, звичайно, не просто неповага, неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це, по-російськи кажучи, блюзнірство", - сказав речник Кремля.
Участь українців у перемозі над нацизмом
Зауважимо, заяви Пєскова про "неонацистських елементів" є цинічною брехнею, адже українці відіграли важливу роль у перемозі над нацизмом. Близько 7 мільйонів воювали в лавах радянської армії, понад 250 тисяч - в арміях союзників. Крім того, Україна була одним із головних театрів бойових дій і втратила, за різними даними, від 5 до 7 мільйонів людей.
Зокрема, війська 1-го Українського фронту брали участь у штурмі Берліна у квітні-травні 1945 року. Це було велике стратегічне об’єднання радянської армії, сформоване переважно з військових частин, які діяли на українській території. Хоча назва не означала виключно український склад, у ньому служили сотні тисяч українців.
Нагадаємо, парад до Дня перемоги пройде у Британії у четвер, 8 травня. Окрім українських військових, участь у ньому візьмуть представники армій Австралії, Канади та Нової Зеландії, які нестимуть прапори своїх держав.
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