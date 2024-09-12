Кремль вдвічі збільшує плани з мілітаризації дітей, які в окупації, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, насамперед це відбудеться на базі Нахімовського училища в окупованому Маріуполі. Зокрема, 2 вересня у казарми мілітарного закладу заселилося 240 дітей віком від 10 до 13 років. Проте у 2025 році таких дітей вже має бути 560.

У ЦНС наголосили, що російські окупанти активно займаються мілітаризацією дітей. Під виглядом патріотичного виховання, вони залучають маленьких українців до військових програм, пропагандистських заходів та таборів, де їх навчають основам військової справи, використанню зброї та ідеологічно обробляють.

"Відбувається це на усіх тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

Інформаційний ресурс зазначив, що мілітаризація дітей - це не тільки спроба виховати лояльних до окупантів майбутніх військових, але й серйозний злочин проти дитинства.

"Російська влада намагається зламати ідентичність українських дітей, виховуючи їх у дусі насильства, ненависті та підпорядкування військовій ідеології", - повідомили в ЦНС.

В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що ці злочини може зупинити кожен, тому закликав людей передавати інформацію про колаборантів, які сприяють поширенню залученню дітей до війни.