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Кремль про загрозу "Північного потоку-2" для Європи: це нонсенс

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Москва, Неділя 05 вересня 2021 14:50
Кремль про загрозу "Північного потоку-2" для Європи: це нонсенс Фото: Дмитро Пєсков, речник Кремля (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що газопровід "Північний потік-2" становить загрозу для Європи. Пєсков заявив, що це "нонсенс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Россия 1".

"Зеленський каже, що "Північний потік-2" є страшною загрозою для безпеки Європи. Це нонсенс, це (будівництво російського газопроводу - ред.), навпаки, є внеском в забезпечення енергобезпеки Європи", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Зеленський обговорив протидію "Північному потоку-2" з президентом США. Глава держави сказав, що Байден пообіцяв ввести санкції проти Росії, якщо газопровід будуть використовувати як зброю.

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Пєсков Північний потік-2 Кремль Російська Федерація Україна
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