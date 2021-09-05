Кремль про загрозу "Північного потоку-2" для Європи: це нонсенс
Фото: Дмитро Пєсков, речник Кремля (kremlin.ru)
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що газопровід "Північний потік-2" становить загрозу для Європи. Пєсков заявив, що це "нонсенс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Россия 1".
"Зеленський каже, що "Північний потік-2" є страшною загрозою для безпеки Європи. Це нонсенс, це (будівництво російського газопроводу - ред.), навпаки, є внеском в забезпечення енергобезпеки Європи", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, Зеленський обговорив протидію "Північному потоку-2" з президентом США. Глава держави сказав, що Байден пообіцяв ввести санкції проти Росії, якщо газопровід будуть використовувати як зброю.