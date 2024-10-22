Кремль стурбований, що Південна Корея може надати Україні військову допомогу, - ISW

Днями з'явилася інформація, що в Росію було перекинуто війська КНДР. Тепер Кремль побоюється, що Південна Корея надасть Україні військову допомогу.

Аналітики пишуть, що Російська Федерація, скоріше за все, щосили намагається знизити напруженість з Південною Кореєю. Це сталося після того, як стали з'являтися повідомлення, які варті довіри, про активізацію співпраці Північної Кореї та Росії. У тому числі попередження південнокорейської та української розвідок про те, що контингент північнокорейських військ було розгорнуто для навчання в РФ.

Зокрема, у зв'язку з цими даними південнокорейське МЗС викликало посла Росії в Південній Кореї Георгія Зінов'єва. Однак посольство Росії в Південній Кореї хибно представило цю подію як добровільну зустріч, а не як дипломатичний виклик. У відомстві також заявили, що співпраця між РФ та КНДР "не спрямована проти інтересів безпеки" Сеула.

Крім того, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що співпраця Росії та Північної Кореї "не повинна викликати занепокоєння" в інших держав, і що інформація про передбачувану присутність північнокорейських військ у Росії може бути "суперечливою".

Висновок ISW

На думку аналітиків, очевидне бажання Кремля запевнити Південну Корею, що її співпраця з Північною Кореєю не загрожує Сеулу, говорить про те, що Кремль, як і раніше, дуже стурбований перспективою потенційного повороту Південної Кореї у бік надання Україні необхідної військової підтримки. Також це вказує на занепокоєння Кремля щодо наслідків погіршення відносин із Сеулом для інтересів безпеки Росії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Раніше Росія намагалася досягти розташування Сеула, щоб пом'якшити наслідки своєї зростаючої залежності від Північної Кореї", - додали в ISW.