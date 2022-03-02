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Кремль сконцентрировал против нас беспрецедентное в современной истории количество военной техники, - Данилов

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 11:01
Кремль сконцентрировал против нас беспрецедентное в современной истории количество военной техники, - Данилов Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против нас Кремль сконцентрировал беспрецедентную в современной истории количество военной техники, которая будет уничтожена, ведь на седьмой день войны тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине.

Об этом говорится на официальной странице Данилова в Facebook.

"Седьмой день героического украинского национального сопротивления! Вчера враг получил мощный удар в ответ по всем фронтам, поэтому вынужден делать перегруппировку и мобилизовать дополнительный резерв. Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине", - заявил он.

Данилов рассказал о ситуации в городах Украины

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, основными стратегическими целями оккупантов остаются Киев, Харьков, Мариуполь. Эти города - полностью под контролем украинской власти.

Николаев и Сумы несмотря на концентрацию здесь колоссальных ресурсов врага успешно держат оборону.

На Донецком оперативном направлении врагу не удалось продвинуться.

Также российские оккупанты готовятся к штурмовым действиям в направлении Полесья и Северска.

"Московиты не оставляют надежды блокировать Киев. Но все это бесполезно", - добавил он.

Планы и намерения страны-террориста известны украинской стороне

У Ставки верховного главнокомандующего, которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский исчерпывающая информация и полная картина планов и намерений командования войск страны-террориста.

"Ситуация напряженная, против нас Кремль сконцентрировал беспрецедентное в современной истории количество военной техники - тысячи тонн бронированного металла, который будет уничтожен и сожжен. Так что у нас, дорогие друзья, еще очень много работы! Слава Украине и смерть врагам!" - подытожил Данилов.

Ранее Алексей Данилов заявил, что работники ФСБ "сдали" кадыровцев, которые хотели ликвидировать Зеленского.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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