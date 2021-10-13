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Кремль вважає "недоречними" заклики взяти відповідальність у справі МН17

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Москва, Середа 13 жовтня 2021 14:35
Кремль вважає "недоречними" заклики взяти відповідальність у справі МН17 Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на заклики до Росії взяти на себе відповідальність за катастрофу рейсу МН17. Він назвав такі заяви дипломатів ЄС під час вчорашнього саміту в Києві "недоречними та неприпустимими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Подібні заклики - вони абсолютно недоречні і недопустимі. Вони неприпустимі, тому що все-таки ця трагедія сталася в небі над територією України", - сказав Пєсков.

При цьому представник Кремля додав, що ще не ознайомився із заявою і нагадав, що судового вердикту за підсумками розслідування катастрофи малайзійського Боїнга рейсу MH17 поки немає.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський і лідери Європейського союзу прийняли спільну заяву за підсумками саміту Україна-ЄС де, зокрема, закликали РФ визнати свою відповідальність та докласти максимальних зусиль для притягнення винних до відповідальності за збиття рейсу MH17.

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Boeing Кремль МН17
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