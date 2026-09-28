Кремль пригрозив Україні "ціною" за удари: Пєсков зробив цинічну заяву

Кремль виправдав удари по Україні і цинічно пообіцяв, що Росія зробить так, щоб ніхто більше не наважувався планувати "нищівні удари" по ній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, Україні нібито "доведеться заплатити ціну" за свої дії в останні місяці - і це, мовляв, вже відбувається у вигляді ударів російської армії.

Щодо переговорів по Україні Пєсков нічого конкретного не повідомив - лише зазначив, що глава Кремля нібито "дуже вичерпно висловився" про позицію Росії.

Стосовно США речник сказав, що діалог щодо контролю над озброєннями треба було відновлювати "ще вчора".