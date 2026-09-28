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Кремль пригрозив Україні "ціною" за удари: Пєсков зробив цинічну заяву

13:58 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Кремль пригрозив Україні "ціною" за удари: Пєсков зробив цинічну заяву Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Кремль виправдав удари по Україні і цинічно пообіцяв, що Росія зробить так, щоб ніхто більше не наважувався планувати "нищівні удари" по ній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, Україні нібито "доведеться заплатити ціну" за свої дії в останні місяці - і це, мовляв, вже відбувається у вигляді ударів російської армії.

Щодо переговорів по Україні Пєсков нічого конкретного не повідомив - лише зазначив, що глава Кремля нібито "дуже вичерпно висловився" про позицію Росії.

Стосовно США речник сказав, що діалог щодо контролю над озброєннями треба було відновлювати "ще вчора".

Тим часом на Лиманському напрямку ЗСУ звільнили кілька населених пунктів і взяли понад 250 полонених - росіяни здавалися цілими підрозділами разом з офіцерами.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітики ISW вважають малоймовірним, що глава Кремля погодиться на енергетичне перемир'я.

За попередніми даними, він знову робить ставку на далекобійні удари по Україні взимку.

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