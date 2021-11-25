Кремль поднимает ставки. РФ стремится взять реванш за поражение 30-летней давности, - Кулеба

В МИД Украины считают, что Россия стремится взять реванш за поражение, которое произошло 30 лет назад. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кремль поднимает ставки во всем регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова министра на брифинге .

По его словам, сейчас речь идет о российской агрессии не только против Украины.

"Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в Европе после завершения "холодной войны". Можно сказать, взять реванш за поражение, которое произошло 30 лет назад", - заявил Кулеба.

Он считает, что России не удастся это сделать из-за двух факторов: