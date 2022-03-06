Кремль планирует провокации с использованием насильно мобилизованных жителей ОРДЛО
Российские оккупанты планируют провокации в южных областях Украины с использованием насильно мобилизованных жителей ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
По данным пограничников, на Крымский полуостров вчера прибыл эшелон с личным составом 131 стрелецкого полка 1 армейского корпуса, который мобилизован на территории Донецкой и Луганской областей.
"В ближайшее время Кремль планирует использовать этих людей для совершения провокаций в южных регионах Украины. И хотя эти подразделения имеют очень низкую мотивацию, так как их комплектовали из насильно мобилизованных в ОРДЛО, не исключено, что агрессор их использует как "пушечное мясо", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что этих людей могут использовать, выдавая за местных жителей, чтобы создать пропагандистские картинки, так как оккупантам не удается переломить дух украинского населения.
Похожие провокации могут делать в восточных областях Украины. Также могут быть провокации с многочисленными жертвами, для которых будут использовать насильно мобилизованных в ОРДЛО.
"Напомним, как сообщало Минобороны Украины, на востоке нашей страны враг сотнями бросает в бой сторонников "русского мира", которых даже после оказания первой помощи после ранения, в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск РФ перемещают на линию боевого столкновения для ведения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса", - добавили в ГПСУ.
Они также отметили, что личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован. Они ищут пути для дезертирства.
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