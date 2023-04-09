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Кремль переконує росіян, що контролює окуповані території, - британська розвідка

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Москва, Неділя 09 квітня 2023 09:05
Кремль переконує росіян, що контролює окуповані території, - британська розвідка Фото: Кремль переконує, що контролює ситуацію на окупованих територіях (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль намагається переконати росіян, що контролює ситуацію на окупованих територіях України. Проте насправді більша частина території залишається зоною активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка проаналізувала нещодавнє засідання Ради нацбезпеки Росії, яке проводив диктатор Володимир Путін 5 квітня. Це було перше засідання з жовтня минулого року.

Основну увагу росіяни приділили доповіді міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева. Він розповів про діяльність так званих "правоохоронних органів та органів громадського порядку" на захоплених територіях України.

"Вибір Колокольцева як основного спікера, ймовірно, є спробою Кремля показати, що ситуація на цих (окупованих, - ред.) територіях нормалізується", - йдеться у повідомленні.

Попри заяви росіян, більшість окупованих територіях залишаються зоною бойових дій, а права багатьох громадян обмежені.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни посилюють рейди у Херсонській області.

Крім того, нещодавно російські військові викрали чотирьох співробітників окупованої Запорізької АЕС.

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