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Кремль о переговорах Путина и Байдена: говорить об очной встрече рано

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Москва, Воскресенье 12 декабря 2021 12:45
Кремль о переговорах Путина и Байдена: говорить об очной встрече рано Фото: президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле оценили возможность очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пока об этом говорить рано.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, это вопрос на будущее.

"Очная встреча - это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - сказал представитель Кремля.

Он также заявил, что особых поводов для радости после переговоров президентов России и США не было, поскольку ситуация серьезная и требует постоянного внимания.

Напомним, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. Во время беседы они обсуждали вопрос угрозы российского вторжения в Украину.

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