Кремль о переговорах Путина и Байдена: говорить об очной встрече рано

В Кремле оценили возможность очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пока об этом говорить рано.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

По его словам, это вопрос на будущее.

"Очная встреча - это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - сказал представитель Кремля.

Он также заявил, что особых поводов для радости после переговоров президентов России и США не было, поскольку ситуация серьезная и требует постоянного внимания.