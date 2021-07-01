Кремль ответил Зеленскому на слова об украинском флаге над Госдумой

В российском Кремле оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинском флаге над Государственной думой России. Там уверены, что российский триколор останется на своем месте.

Об этом в интервью "Первому каналу" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС .

Отметим, ранее Зеленский заявил, что если бы украинцы и русские были одним народом, то в Москве ходила бы гривна, а над Государственной думой развевался бы желто-синий флаг.

"Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор", - прокомментировал Песков это заявление.