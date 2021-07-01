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Кремль ответил Зеленскому на слова об украинском флаге над Госдумой

Новина українською →
Москва, Четверг 01 июля 2021 15:14
Кремль ответил Зеленскому на слова об украинском флаге над Госдумой Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В российском Кремле оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинском флаге над Государственной думой России. Там уверены, что российский триколор останется на своем месте.

Об этом в интервью "Первому каналу" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что если бы украинцы и русские были одним народом, то в Москве ходила бы гривна, а над Государственной думой развевался бы желто-синий флаг.

"Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор", - прокомментировал Песков это заявление.

Напомним, сегодня Песков назвал Украину якобы несамостоятельным государством и заявил, что Россия готовит новую архитектуру мер безопасности, которые застрахуют ее на случай вступления Украины в НАТО.

Кроме того, он назвал стремление Украины в НАТО угрозой для всей Европы.

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Владимир Зеленский Песков Кремль
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