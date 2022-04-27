UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль назначил нового куратора по Донбассу. У Путина пока не подтверждают

Фото: первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (IAEA Imagebank)
Автор: Сергей Новиков

Российские власти назначили первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко новым куратором по Донбассу вместо Дмитрия Козака. Но у президента Владимира Путина пока не подтверждают это назначение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Кириенко стал куратором отношений России с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками". И за работу с ними отвечает управление администрации президента по внутренней политике.

Также сообщается, что в сферу этого управления входит работа с российскими регионами, и на сегодня там создается новый департамент, который будет отвечать за оккупированный Донбасс.

По мнению одного из источников, это означает, что рассматривается сценарий "присоединения" оккупированного Донбасса в состав Российской Федерации. А куратора поменяли, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации минских соглашений.

На прошлой неделе Кириенко ездил в Донецк, где встретился в главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником

В то же время в Кремле официально не комментируют назначение Кириенко куратором "ЛДНР".

"Не могу ничего прокомментировать. Пока никаких формальных поправок в распределении обязанностей не вносилось", - заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу назвал одной из целей войны против Украины так называемое "освобождение ЛДНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассДНРЛНРВойна России против Украины