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Кремль намагається взяти під контроль бойовиків ПВК "Вагнера", - ISW

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Москва, П'ятниця 30 червня 2023 04:25
Кремль намагається взяти під контроль бойовиків ПВК "Вагнера", - ISW Фото: Кремль намагається взяти під контроль бойовиків ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль може намагатися взяти на себе формальний контроль над бойовиками ПВК "Вагнера" після її збройного заколоту та перетворити її на державну освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними експертів ISW, російська влада вирішила взяти під контроль діяльність "Вагнера" за кордоном. Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін вилетів у Дамаск, щоб повідомити президента Сирії Башара Асада, що ПВК більше не діятиме як незалежна організація в Сирії, і що найманці "Вагнера" прибули на російську військову базу в Латакії.

Повідомляється також, що представники МЗС Росії повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадере та керівництву Малі, що ПВК продовжить свою діяльність у їхніх країнах.

Націоналізація "Вагнера", ймовірно, допоможе Міністерству оборони РФ включити бойовиків до регулярних Збройних сил за допомогою контрактів. Націоналізація "Вагнера" навряд чи серйозно порушить його закордонну діяльність.

Ключові висновки ISW:

  • У Генштабі ЗСУ заявили, що перехопили "стратегічну ініціативу" на бахмутському напрямку і наразі ведуть широке наступ у цьому районі.
  • Українські війська вели наступальні операції як мінімум на двох інших ділянках фронту і, як повідомляється, 29 червня досягли успіхів.
  • Нещодавні супутникові знімки, можливо, зафіксували активне будівництво нової бази ПВК "Вагнера" в Осиповичах, Білорусь.
  • Пов'язані з Кремлем бізнесмени можуть придбати внутрішню медіа-імперію Пригожина, ймовірно, у рамках зусиль щодо підриву його репутації в Росії.
  • Російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.
  • Українські сили активізували контрнаступальні операції в районі Бахмута і, як повідомляється, просувалися вперед.
  • Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка – Донецьк.
  • На початку травня російські війська збудували дамбу на околиці Токмака в окупованій Запорізькій області напередодні контрнаступу українських військ.

Нагадаємо, що лідер ПВК "Вагнера" домовився з білоруським диктатором Олександром Лукашенком про перехід бойовиків до польових таборів у Білорусі. У ISW вважають, що угода, яка була укладена між Пригожиним і Кремлем за посередництва Лукашенка, ще остаточно не погоджена.

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Кремль ПВК Вагнера
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