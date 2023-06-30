ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кремль пытается взять под контроль боевиков ЧВК "Вагнера", - ISW

Новина українською →
Москва, Пятница 30 июня 2023 04:25
Кремль пытается взять под контроль боевиков ЧВК "Вагнера", - ISW Фото: Кремль пытается взять под контроль боевиков ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль может пытаться взять на себя формальный контроль над боевиками ЧВК "Вагнера" после ее вооруженного мятежа и превратить ее в государственное образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным экспертов ISW, российские власти решили взять под контроль деятельность "Вагнера" за границей. Сообщается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК больше не будет действовать как независимая организация в Сирии, и что наемники "Вагнера" прибыли на российскую военную базу в Латакии.

Сообщается также, что представители МИД России сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали, что ЧВК продолжит свою деятельность в их странах.

Национализация "Вагнера", вероятно, поможет Министерству обороны РФ включить боевиков в регулярные Вооруженные силы посредством контрактов. Национализация "Вагнера" вряд ли серьезно нарушит его зарубежную деятельность.

Ключевые выводы ISW:

  • В Генштабе ВСУ заявили, что перехватили "стратегическую инициативу" на бахмутском направлении и в настоящее время ведут широкое наступление в этом районе.
  • Украинские войска вели наступательные операции как минимум на двух других участках фронта и, как сообщается, 29 июня добились успехов.
  • Недавние спутниковые снимки, возможно, зафиксировали активное строительство предполагаемой новой базы ЧВК "Вагнера" в Осиповичах, Беларусь.
  • Связанные с Кремлем бизнесмены могут приобрести внутреннюю медиа-империю Пригожина, вероятно, в рамках усилий по подрыву его репутации в России.
  • Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки южнее Кременной.
  • Украинские силы активизировали контрнаступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвигались вперед.
  • Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на фронте Авдеевка — Донецк.
  • В начале мая российские войска построили дамбу на окраине Токмака в оккупированной Запорожской области в преддверии контрнаступления украинских войск.

Напомним, что лидер ЧВК "Вагнера" договорился с белорусским диктатором Александром Лукашенко о переходе боевиков в полевые лагеря в Беларуси. В ISW считают, что соглашение, которое было заключено между Пригожиным и Кремлем при посредничестве Лукашенко, еще окончательно не согласовано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кремль ЧВК Вагнера
NEWS
Названы три области Украины, в которых тариф на воду не повысят
Названы три области Украины, в которых тариф на воду не повысят
DAILY
Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет