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Кремль намагається отримати контроль над усіма системами відеоспостереження у РФ, - ISW

Субота 25 листопада 2023 03:47
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Кремль намагається отримати контроль над усіма системами відеоспостереження у РФ, - ISW Фото: влада РФ намагається отримати контроль над усіма системами відеоспостереження (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль намагається отримати контроль над усіма системами відеоспостереження у Росії, ймовірно, для посилення внутрішніх репресій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що Мінцифри РФ виступило з ініціативою створення єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження в Росії, вартість якої, як повідомляється, становитиме близько 134 млн. доларів.

У Росії налічується близько 1,2 млн камер відеоспостереження, близько половини з яких наразі доступні російському уряду. До 2030 Міністерство цифрового розвитку Росії планує збільшити кількість камер спостереження по всій країні до 5 млн штук, і інтегрувати їх в програмне забезпечення для розпізнавання осіб і зображень.

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська 22 листопада розпочали новий наступ на Авдіївку, хоча, ймовірно, з слабшими механізованими можливостями, ніж у жовтні.
  • Високопоставлені російські чиновники можуть бути залучені до широкої схеми насильницького усиновлення депортованих українських дітей.
  • Китайські підприємства, зокрема відома державна китайська будівельна фірма, працюють із російськими бізнесменами над плануванням будівництва підводного тунелю, який з'єднає Росію з окупованим Кримом.
  • Російські правоохоронні органи затримали близько 700 мігрантів на складі в Московській області і видали деяким військовим повістки, ймовірно, в рамках зусиль, що продовжуються, з примусу мігрантів до військової служби в Росії.
  • Російські війська завдали наземних ударів на лінії Сватове - Кремінна, а також у районі Бахмута та Авдіївки, і трохи просунулися на деяких ділянках.

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