Кремль пытается получить контроль над всеми системами видеонаблюдения в РФ, - ISW

Кремль пытается получить контроль над всеми системами видеонаблюдения в России, вероятно, для усиления внутренних репрессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что Минцифры РФ выступило с инициативой создания единой платформы для хранения и обработки видеоматериалов со всех систем видеонаблюдения в России, стоимость которой, как сообщается, составит около 134 млн долларов.

В России насчитывается около 1,2 млн камер видеонаблюдения, около половины из которых в настоящее время доступны российскому правительству. К 2030 году Министерство цифрового развития России планирует увеличить количество камер наблюдения по всей стране до 5 млн штук, и интегрировать их в программное обеспечение для распознавания лиц и изображений.

Ключевые выводы ISW: