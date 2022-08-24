UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль надеется, что зимой Европа начнет склонять Украину к переговорам с РФ, - Reuters

Фото: Кремль надеется, что зимой Европа начнет склонять Украину к переговорам с РФ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В России считают, что энергетический кризис в Европе и зимние холода заставят лидеров ЕС давить на Украину, чтобы она начала переговоры с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент России Владимир Путин делает ставку на то, что повышение цен на энергоносители и соответствующий дефицит газа, могут убедить Европу влиять на Украину. В дальнейшем это должно привести к перемирию на условиях России.

"Это будет тяжелая зима для европейцев. Мы можем наблюдать протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать о том, чтобы продолжать поддерживать Украину, и подумают, что настало время для сделки", - говорится в материале.

По мнению российских источников, Москва рассматривает единственный путь к миру, поскольку хочет закрепить "территориальные достояния" и заставить Украину придерживаться военного нейтралитета. Тем более в Кремле начинают видеть покачивания европейского единства и выжидают более благоприятных условий для давления и газового шантажа. В США говорят, что пока не видят никаких признаков колебания поддержки Украины.

Напомним, что Bank of America предупредил об использовании темы газа Кремлем, для создания кризиса в Европе в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЕвропаГаз