На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW

Підготовка до наступу Росії в Луганській та Харківській областях

8 лютого російські війська продовжили наступальні дії на північний захід від Сватового. 8 лютого голова Харківської області Олег Синегубов повідомив, що російські війська посилюють свою присутність на північний захід від Сватового в районі Куп’янська та Дворічної. Колишній депутат так званої "ЛНР" заявив, що запеклі бої тривають за 7 км від району Куп’янська, ймовірно, маючи на увазі райони поблизу Синьківки, які, за словами російських джерел, російські війська захопили 6 лютого.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили обмежений наземний удар поблизу Новоселівського, приблизно за 15 км на північний захід від Сватового. Колишній командир російських бойовиків і націоналістичний "воєнкор" Ігор Гіркін заперечує, що станом на 8 лютого російські війська досягли будь-яких значних територіальних здобутків у Харківській області, зокрема на Куп’янському напрямку.

Також повідомляється, що російські війська активізували наступальні дії в районі Кремінної. Голова Луганської області Сергій Гайдай 8 лютого заявив, що на Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення" і на цій ділянці російські війська намагаються прорвати українську оборону. Генштаб України повідомив, що російські війська атакували поблизу Червонопопівки (5 км на північ від Кремінної).

Кілька російських військових блогерів поширили непідтверджені кадри невизначених підрозділів Центрального та Західного військових округів, які перетнули річку Жеребець, що протікає з півночі на південь на заході Луганської області, приблизно паралельно лінії Сватове-Кремінна і захопили українські позиції у невстановленому місці приблизно 6 лютого. Російські джерела також повідомили, що частини 3-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії, Західний військовий округ) наближаються до річки Жеребець і загрожують українським позиціям у цьому районі.

Відомий російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких 59-й танковий полк 144-ї мотострілецької дивізії (20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) наступає на Торське (13 км на захід від Кремінної) і стверджує, що цей підрозділ відкинув українські сили на другорядні рубежі оборони.

8 лютого російські війська продовжували наступальні операції на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували поблизу Шепілового (7 км на південь від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що підрозділи чеченського спецназу "Ахмат" і 2-ї бригади 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР" захопили українські позиції поблизу Берестового, за 30 км на південь від Кремінної. Здається, російські війська просуваються на північний схід від району Бахмута в напрямку Сіверська (17 км на південний захід від Кремінної), щоб забезпечити лінію підтримки ймовірного основного наступу росіян прямо на захід у напрямку Кремінної.

Ситуація на Донбасі

Російські війська здійснили наземні атаки навколо Бахмута та продовжили тактичні наступи 8 лютого. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані між 4 і 8 лютого, підтверджують, що російські війська здійснили незначне просування на північ від Бахмута поблизу Красної Гори та Залізнянського (10 км на північ від Бахмута), у Ступках район північного Бахмута та південний захід від Бахмуту біля Іванівського.

Візуально підтверджено, що російські сили знаходяться в радіусі 2,5 км від траси E40 Бахмут-Слов’янськ. В українському Генштабі також повідомили, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам'янського (30 км на північний схід), Федорівки (15 км на північний схід), Спірного (27 км на північний схід), Виміки (20 км на північний схід); на північ від Бахмута біля Парасковіївки (5 км на північ) і Красної Гори (4 км на північ); на північний захід від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки (12 км на північний захід) і Дубово-Василівки (7 км на північний захід); і на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід) та Часів Яр (10 км на захід).

Повідомлення українського Генштабу про те, що російські війська наступають у напрямку Оріхово-Василівки та Дубово-Василівки, узгоджується з геолокаційними кадрами бойових дій і вказує на те, що російські війська прагнуть оточити Бахмут, відрізавши українським військам доступ до E40. Подібним чином звіт про російський напад на Часів Яр свідчить про те, що російські війська, ймовірно, підійшли ближче до траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут на південний захід від Бахмута. Російські джерела стверджували, що бойовики групи "Вагнера" взяли під контроль Красну Гору і ведуть бої на північний схід від Бахмута. Російські "воєнкори" також стверджували, що сили "Вагнера" встановили вогневе обмеження на ділянці траси Т0504 між Ступочками та Іванівським.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки в районі міста Авдіївка-Донецьк 8 лютого. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Авдіївки, на північ від Авдіївки поблизу Кам’янки та вздовж західної околиці міста Донецька біля населених пунктів Водяне, Первомайське, та Красногорівка. Колишній російський офіцер і відомий "воєнкор" Ігор Гіркін стверджував, що російські війська не просувалися під Авдіївкою і зазнали великих втрат.

Його колега стверджував, що бої тривають у західній Мар’їнці (на південно-західній околиці Донецька) і що невизначені підрозділи Південного військового округу (ПВО) 8 лютого просунулися через міські райони Мар’їнки. Він також заявив, що російським військам вдалося закріпитися на позиціях поблизу шиномонтажного заводу в Мар’їнці. Повідомляється, що на відео, опублікованому "воєнкорами" 8 лютого, танкові підрозділи СМД атакують українські позиції в Мар’їнці, а російські танки діють у західній Мар’їнці.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ так званої "ЛНР" Віталій Кисельов 8 лютого опублікував відео, на якому нібито видно, як російські частини 150-ї мотострілецької дивізії (8-ї загальновійськової армії, ОВО) атакують Мар’їнку, і стверджує, що російські війська очистили там усі українські укріплення. Розгортання значних російських звичайних військових підрозділі у цьому районі є помітним, якщо це підтвердиться. Гіркін, однак, стверджував, що ситуація в Мар'їнці не змінилася і продовжує розвиватися млявими темпами.

8 лютого російські війська здійснили обмежену наземну атаку на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські штурми біля Богоявленки (25 км на південний захід від Донецька). Російські джерела висунули суперечливі заяви про стан операцій у цьому районі. Один військовий блогер стверджував, що тривають запеклі бої поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька), тоді як інші "воєнкори" заявили, що активних боїв у цьому районі немає. Гіркін стверджував, що українські сили відбили російські штурми поблизу Вугледара та завдали великих втрат. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук 8 лютого оприлюднив відео, на якому українські війська атакують і зупиняють неорганізовану російську механізовану колону біля Вугледара.

"Південна вісь"

Повідомляється, що 8 лютого російські та українські сили продовжували невеликі бойові дії та розвідку в дельті річки Дніпро та на Кінбурнській косі. Міністерство оборони Сполученого Королівства (МО Великобританії) повідомило, що російські сили використовують малі човни, щоб намагатися зберегти присутність на островах у дельті річки Дніпро на південь від міста Херсона та що українські сили розгорнули далекобійну артилерію для удару по кількох російських форпостах на островах.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські та українські сили, ймовірно, розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі в Миколаївській області, щоб контролювати затоку Дніпра. Раніше речник Південного оперативного командування Збройних сил України Наталія Гуменюк заявляла, що російські війська в рамках інформаційної операції зі створення ймовірної загрози місту Херсон посилюють розвідувально-диверсійні спроби в районі дельти Дніпра.

Російські війська продовжують будівництво оборонних укріплень у Запорізькій області. На супутникових знімках, зібраних у період з 26 січня по 7 лютого, видно, як російські війська розширюють траншейні та польові укріплення біля Тарасівки Запорізької області. Ймовірно, російські війська побудували ці укріплення для подальшого зміцнення російських позицій уздовж шосе Т0401 між Пологами та Токмаком. Російські війська, ймовірно, створюють довгі лінії оборони вздовж ліній зв’язку критичних місць (GLOCs) у Запорізькій області, готуючись до захисту від можливих майбутніх контрнаступальних операцій України вздовж запорізької лінії фронту. Однак ISW не помітила, як російські війська будують оборону, щоб зупинити українську атаку на великому фронті, і оборонні позиції залишаються обмеженими головними дорогами.

8 лютого російські війська продовжували регулярний обстріл на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Українські джерела повідомили, що російські війська завдали ударів по місту Херсон і в районі Очакова Миколаївської області.