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В Кременной из-за обстрелов выгорели 15 гектаров сухой травы

Фото: в Кременной горела сухо трава (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают обстреливать город Кременная Луганской области. Из-за этого возникли масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Отмечается, что из-за обстрелов горела лесная подстилка и сухая трава. В результате пожар охватил 15 гектаров. Для ликвидации огня привлекли 22 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

Напомним, вчера оккупанты снова совершили обстрелы в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Были повреждены 11 домов, из-под завалов достали 4 человек.

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Война России против УкраиныПожарЛуганск