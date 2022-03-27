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У Кремінній через обстріли вигоріло 15 гектарів сухої трави

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Кремінна, Неділя 27 березня 2022 15:46
У Кремінній через обстріли вигоріло 15 гектарів сухої трави Фото: у Кремінній горіла сухо трава (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують обстрілювати місто Кремінна Луганської області. Через це виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що через обстріли горіла лісова підстилка та суха трава. В результаті пожежа охопила 15 гектарів. Для ліквідації вогню залучили 22 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, вчора окупанти знову здійснили обстріли в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Були пошкоджені 11 будинків, з-під завалів дістали 4 осіб.

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Війна Росії проти України Пожежа Луганськ
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