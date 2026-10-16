У Кременчуці відкрили центр безоплатної психологічної допомоги "ПОВЕРНЕННЯ" для військових

Новий центр у Кременчуці

Коштом проєкту проведено капітальний ремонт приміщень однієї з ключових медичних установ міста. У центрі облаштовано кабінети для індивідуальної та сімейної допомоги, кімнату групової терапії, двомісну палату денного стаціонару, маніпуляційний кабінет, рецепцію та зону очікування.

Простір відповідає вимогам безбар'єрності: широкі дверні отвори, відсутність порогів, антиковзке покриття підлоги й інклюзивні санвузли.

Центр ментального здоров'я оснащене сучасним обладнанням, зокрема інноваційною системою психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System, матеріалами для арттерапії, психологічними іграми, засобами сенсорної підтримки й мультимедійною технікою. Фахівцям також передано професійну бібліотеку з 50 книг.

З відвідувачами працює мультидисциплінарна команда: лікар-психолог, лікарі-психіатри, клінічний психолог, психолог, медичні сестри та реєстратор. За потреби долучаються фахівець із супроводу ветеранів і соціальний працівник лікарні.

Фахівці допомагають долати:

наслідки стресу

тривожні й депресивні стани

посттравматичний стресовий розлад

труднощі адаптації

інші порушення ментального здоров’я.

Застосовують доказові методи, зокрема когнітивно-поведінкову і травмо-орієнтовану терапію, проводять індивідуальні, сімейні й групові консультації.

За потреби призначають медикаментозне лікування. Допомогу надають амбулаторно або за місцем проживання пацієнтів.

Як розповів завідувач центру "ПОВЕРНЕННЯ" в Кременчуці Артем Чернишов, для військових та ветеранів регіону відкриття центру – це насамперед можливість отримувати фахову допомогу поруч з домом.

"Наша мультидисциплінарна команда комплексно оцінює стан людини та підбирає індивідуальний підхід до лікування. Ми працюємо з різними наслідками пережитого досвіду війни, приділяючи особливу увагу конфіденційності, безпеці й довірі. Важливо, щоб кожен, хто потребує підтримки, знав: допомога доступна, професійна та безоплатна", – додав він.

Про проєкт "ПОВЕРНЕННЯ"

Проєкт "ПОВЕРНЕННЯ" – приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють комфортні й безбар’єрні центри ментального здоров’я на базі державних і комунальних медичних установ, забезпечуючи доступ до безоплатної професійної допомоги.

Як зазначає керівниця проєкту "ПОВЕРНЕННЯ" Світлана Гриценко, страх осуду та упередження досі змушують багатьох замовчувати психологічні труднощі та відкладати звернення по допомогу.

"Саме тому ми розвиваємо мережу "ПОВЕРНЕННЯ", де кожна людина може отримати фахову підтримку без страху стигматизації. Для нас важливо змінювати не лише доступність допомоги, а й ставлення суспільства до ментального здоров’я. Адже турбота про ментальне здоров’я має бути такою ж природною та важливою, як і турбота про фізичне", – каже Гриценко.

Сьогодні всеукраїнська мережа "ПОВЕРНЕННЯ" об’єднує вже 18 центрів, які працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві та Київській області, Кременчуці, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах і Чернігові, а також на базі однієї з медичних установ Національної гвардії України.

На першому етапі проєкту заплановано відкриття щонайменше 25 центрів по всій Україні, які щороку зможуть надавати підтримку понад 100 тисячам військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Адреса центру: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 80, 4-й поверх, КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька".

Телефон для звернень: +380 (63) 104-45-29. Електронна пошта: kremenchuk@povernennya.org