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У Кременчуці під час тривоги пролунали вибухи

Середа 30 жовтня 2024 20:23
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У Кременчуці під час тривоги пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Кременчуці під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вибухи пролунали ввечері середи, 30 жовтня, у місті Кременчук, Полтавської області. Там було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Раніше Повітряні сили повідомляли про те, що у Полтавській області було оголошено тривогу. Це пов'язано з тим, що російська армія запустила декілька груп ворожих безпілотників.

За даними ПС, дрони рухались на півдні Полтавської області у напрямку Кременчука.

Близько 20:05 там пролунали вибухи. Наразі не повідомлялось про наслідки вибухів чи постраждалих.

У Кременчуці під час тривоги пролунали вибухи

Нагадаємо, ми писали про те, що Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері середи, 30 жовтня. Через це у низці областей оголошено повітряну тривогу.

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