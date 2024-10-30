В Кременчуге во время тревоги раздались взрывы
Взрывы прогремели вечером среды, 30 октября, в городе Кременчуг, Полтавской области. Там был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".
Ранее Воздушные силы сообщали о том, что в Полтавской области была объявлена тревога. Это связано с тем, что русская армия запустила несколько групп вражеских беспилотников.
По данным ПС, дроны двигались на юге Полтавской области в направлении Кременчуга.
Около 20:05 там раздались взрывы. Пока не сообщалось о последствиях взрывов или пострадавших.
Напомним, мы писали о том, что Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером среды, 30 октября. Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога.
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