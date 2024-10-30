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В Кременчуге во время тревоги раздались взрывы

Среда 30 октября 2024 20:23
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В Кременчуге во время тревоги раздались взрывы Иллюстративное фото: в Кременчуге во время тревоги раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Взрывы прогремели вечером среды, 30 октября, в городе Кременчуг, Полтавской области. Там был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

Ранее Воздушные силы сообщали о том, что в Полтавской области была объявлена тревога. Это связано с тем, что русская армия запустила несколько групп вражеских беспилотников.

По данным ПС, дроны двигались на юге Полтавской области в направлении Кременчуга.

Около 20:05 там раздались взрывы. Пока не сообщалось о последствиях взрывов или пострадавших.

В Кременчуге во время тревоги раздались взрывы

Напомним, мы писали о том, что Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером среды, 30 октября. Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога.

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