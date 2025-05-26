У Кременчуці група чоловіків напала на співробітників ТЦК: подробиці інциденту

За інформацією Полтавського ТЦК, на співробітників напали семеро осіб. Нападники застосували перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодили службову автівку.

Частину подій зафіксували очевидці - на кадрах видно, як двоє чоловіків б’ють машину ногами та молотком.

Сьогодні, 26 травня у результаті слідчих дій двох осіб уже затримано - їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці працюють над встановленням і затриманням інших учасників інциденту.

У ТЦК повідомили, що подали заяву до поліції з проханням відкрити кримінальне провадження за статтями 114 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство", - додають у ТЦК.