У Кременчуці група чоловіків напала на співробітників ТЦК: подробиці інциденту

У Кременчуці цивільні напали на співробітників територіального центру комплектування. Інцидент стався 25 травня під час проведення заходів з оповіщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Кременчуцький Телеграф".
За інформацією Полтавського ТЦК, на співробітників напали семеро осіб. Нападники застосували перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодили службову автівку.
Частину подій зафіксували очевидці - на кадрах видно, як двоє чоловіків б’ють машину ногами та молотком.
Сьогодні, 26 травня у результаті слідчих дій двох осіб уже затримано - їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці працюють над встановленням і затриманням інших учасників інциденту.
У ТЦК повідомили, що подали заяву до поліції з проханням відкрити кримінальне провадження за статтями 114 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
"Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство", - додають у ТЦК.
Нагадаємо, що в одному з районів Харкова у вівторок, 29 квітня, стався конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком у якого намагались перевірити документи.
За даними поліції, під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та діставши ніж погрожував його застосуванням.
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