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У Кременчуці група чоловіків напала на співробітників ТЦК: подробиці інциденту

Понеділок 26 травня 2025 14:11
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У Кременчуці група чоловіків напала на співробітників ТЦК: подробиці інциденту Ілюстративне фото: Група чоловіків напала на співробітників ТЦК у Кременчуці (CherkasyTCK)
Автор: Владислава Ткаченко

У Кременчуці цивільні напали на співробітників територіального центру комплектування. Інцидент стався 25 травня під час проведення заходів з оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Кременчуцький Телеграф".

За інформацією Полтавського ТЦК, на співробітників напали семеро осіб. Нападники застосували перцевий балончик, травматичний пістолет і пошкодили службову автівку.

Частину подій зафіксували очевидці - на кадрах видно, як двоє чоловіків б’ють машину ногами та молотком.

Сьогодні, 26 травня у результаті слідчих дій двох осіб уже затримано - їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці працюють над встановленням і затриманням інших учасників інциденту.

У ТЦК повідомили, що подали заяву до поліції з проханням відкрити кримінальне провадження за статтями 114 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство", - додають у ТЦК.

Нагадаємо, що в одному з районів Харкова у вівторок, 29 квітня, стався конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком у якого намагались перевірити документи.

За даними поліції, під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та діставши ніж погрожував його застосуванням.

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