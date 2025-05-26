В Кременчуге группа мужчин напала на сотрудников ТЦК: подробности инцидента

В Кременчуге гражданские напали на сотрудников территориального центра комплектования. Инцидент произошел 25 мая во время проведения мероприятий по оповещению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Кременчугский Телеграф".

По информации Полтавского ТЦК, на сотрудников напали семь человек. Нападавшие применили перцовый баллончик, травматический пистолет и повредили служебную машину.

Часть событий зафиксировали очевидцы - на кадрах видно, как двое мужчин бьют машину ногами и молотком.

Сегодня, 26 мая в результате следственных действий два человека уже задержаны - им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители работают над установлением и задержанием других участников инцидента.

В ТЦК сообщили, что подали заявление в полицию с просьбой открыть уголовное производство по статьям 114 (препятствование законной деятельности ВСУ) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие", - добавляют в ТЦК.