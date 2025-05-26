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В Кременчуге группа мужчин напала на сотрудников ТЦК: подробности инцидента

Понедельник 26 мая 2025 14:11
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В Кременчуге группа мужчин напала на сотрудников ТЦК: подробности инцидента Иллюстративное фото: Группа мужчин напала на сотрудников ТЦК в Кременчуге (CherkasyTCK)
Автор: Владислава Ткаченко

В Кременчуге гражданские напали на сотрудников территориального центра комплектования. Инцидент произошел 25 мая во время проведения мероприятий по оповещению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Кременчугский Телеграф".

По информации Полтавского ТЦК, на сотрудников напали семь человек. Нападавшие применили перцовый баллончик, травматический пистолет и повредили служебную машину.

Часть событий зафиксировали очевидцы - на кадрах видно, как двое мужчин бьют машину ногами и молотком.

Сегодня, 26 мая в результате следственных действий два человека уже задержаны - им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители работают над установлением и задержанием других участников инцидента.

В ТЦК сообщили, что подали заявление в полицию с просьбой открыть уголовное производство по статьям 114 (препятствование законной деятельности ВСУ) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие", - добавляют в ТЦК.

Напомним, что в одном из районов Харькова во вторник, 29 апреля, произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной у которого пытались проверить документы.

По данным полиции, во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и достав нож угрожал его применением.

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