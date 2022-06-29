В Кременчуге во время демонтажа плит ТЦ пострадали два спасателя

В Кременчуге продолжают разбирать завалы торгового центра, в который попала российская ракета. Во время подготовки к демонтажу железобетонных плит пострадали два спасателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.