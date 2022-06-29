UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кременчуге во время демонтажа плит ТЦ пострадали два спасателя

Фото: В Кременчуге во время демонтажа плит ТЦ пострадали два спасателя (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Валерия Полищук

В Кременчуге продолжают разбирать завалы торгового центра, в который попала российская ракета. Во время подготовки к демонтажу железобетонных плит пострадали два спасателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Сегодня в 4:12 утра во время подготовки к демонтажу железобетонных плит произошло смещение одной из них. В результате инцидента получили травмы два сотрудника ГСЧС.

В частности пострадали начальник караула 5 ГПРЧ Миргорода и старший спасатель дозиметрист АРЗ СП. Их госпитализировали.

Напомним, 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге.

Позже стало известно, что во время российской атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан.

По данным украинской стороны, удар был нанесен с территории Курской области, ракеты запустили со стратегических бомбардировщиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КременчугГСЧСВойна России против Украины