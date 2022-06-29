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В Кременчуге во время демонтажа плит ТЦ пострадали два спасателя

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Кременчуг, Среда 29 июня 2022 10:45
В Кременчуге во время демонтажа плит ТЦ пострадали два спасателя Фото: В Кременчуге во время демонтажа плит ТЦ пострадали два спасателя (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Валерия Полищук

В Кременчуге продолжают разбирать завалы торгового центра, в который попала российская ракета. Во время подготовки к демонтажу железобетонных плит пострадали два спасателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Сегодня в 4:12 утра во время подготовки к демонтажу железобетонных плит произошло смещение одной из них. В результате инцидента получили травмы два сотрудника ГСЧС.

В частности пострадали начальник караула 5 ГПРЧ Миргорода и старший спасатель дозиметрист АРЗ СП. Их госпитализировали.

Напомним, 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге.

Позже стало известно, что во время российской атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан.

По данным украинской стороны, удар был нанесен с территории Курской области, ракеты запустили со стратегических бомбардировщиков.

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