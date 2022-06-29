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У Кременчуці під час демонтажу плит ТЦ постраждали два рятувальники

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Кременчук, Середа 29 червня 2022 10:45
У Кременчуці під час демонтажу плит ТЦ постраждали два рятувальники Фото: у Кременчуці під час демонтажу плит ТЦ постраждали два рятувальники (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Валерія Поліщук

У Кременчуці продовжують розбирати завали торгового центру, в який влучила російська ракета. Під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит постраждали два рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Facebook.

Сьогодні о 4: 12 ранку під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит стався зсув однієї з них. В результаті інциденту отримали травми два співробітники ДСНС.

Зокрема постраждали начальник караулу 5 ДПРЧ Миргорода та старший рятувальник дозиметрист АРЗ СП. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

Пізніше стало відомо, що під час російської атаки в приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.

За даними української сторони, удар був нанесений з території Курської області, ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників.

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