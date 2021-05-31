В Кременчуге мужчина обстрелял полицейских из окна многоэтажки

Инцидент случился ночью. Работники Полтавского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию об обстреле полицейских в городе Кременчуг, которые отрабатывали вызов о конфликтной ситуации в одном из ночных заведений города. Мужчина из окна многоэтажки попал в двух правоохранителей при исполнении.

"На месте происшествия оперативники внутренней безопасности полиции и работники Кременчугского районного управления полиции установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, проживавший совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчина был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение", - говорится в сообщении.

При поддержке бойцов полиции особого назначения и процессуального руководства Полтавской областной прокуратуры правоохранители провели неотложный обыск в доме злоумышленника. Обнаружен и изъят полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

Сейчас следователи Кременчугского районного управления полиции Полтавщины объявили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. За совершенные действия ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.