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В Кременчуге в детсаду на двоих детей упало дерево

Автор: Анастасия Рокитна

В Полтавской области - городе Кременчуг - на двоих детей упало дерево. Это произошло на территории детского сада.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Это произошло около 12 часов. В полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по улице Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей.

Оба травмированных госпитализировали в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.

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Кременчуг