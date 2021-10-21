В Кременчуге в детсаду на двоих детей упало дерево

В Полтавской области - городе Кременчуг - на двоих детей упало дерево. Это произошло на территории детского сада.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
Это произошло около 12 часов. В полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по улице Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей.
Оба травмированных госпитализировали в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.