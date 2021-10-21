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В Кременчуге в детсаду на двоих детей упало дерево

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Кременчуг, Четверг 21 октября 2021 13:49
В Кременчуге в детсаду на двоих детей упало дерево Фото: в Кременчуге на двоих детей упало дерево (pl.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Полтавской области - городе Кременчуг - на двоих детей упало дерево. Это произошло на территории детского сада.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Это произошло около 12 часов. В полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по улице Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей.

Оба травмированных госпитализировали в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.

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Кременчуг
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