В Кременчуге в детсаду на двоих детей упало дерево

В Полтавской области - городе Кременчуг - на двоих детей упало дерево. Это произошло на территории детского сада.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу полиции .

Это произошло около 12 часов. В полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по улице Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей.

Оба травмированных госпитализировали в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.