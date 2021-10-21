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У Кременчуці у дитсадку на двох дітей упало дерево

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Кременчук, Четвер 21 жовтня 2021 13:49
У Кременчуці у дитсадку на двох дітей упало дерево Фото: у Кременчуці на двох дітей упало дерево (pl.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Полтавській області - місті Кременчук - на двох дітей упало дерево. Це сталось на території дитячого садка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Це сталось близько 12-ї години. До поліції надійшла інформація від медиків, що на територій дитячого садочка, розташованого по вулиці Софіївській упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей.

Обох травмованих госпіталізовано до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини з’ясовуються.

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Кременчук
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