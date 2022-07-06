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Кредиты на жилье во время войны: как запустить рынок недвижимости

Чтобы получить поддержку государства, работы на стройплощадке должны вестись по графику (фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В возрождении активности на первичном рынке жилья важную роль будет играть государство, которое должно предложить покупателям различные целевые программы приобретения недвижимости, а застройщикам – кредитование и выкуп части квартир.

Об этом в комментарии для РБК-Украина Realty рассказал СЕО девелоперской компании GREENOL Олег Приходько.

Покупатели и застройщики ждут шага навстречу от государства

После войны цена жилья будет играть главную роль для большинства потенциальных покупателей, а в возрождении первичного рынка недвижимости важным будет участие государства.

"Именно правительство должно предложить выгодные условия кредитования, а также программы по выкупу части квартир у застройщиков для тех, кто потерял жилье в результате войны", – считает Олег Приходько.

Среди недостроенных ЖК, работы на которых прекратились с началом войны, лучшие перспективы своевременной достройки имеют проекты эконом и эконом-плюс классов.

"Демократичное жилье быстрее найдет покупателей и более вероятно получит заказчика в виде государства", – добавляет эксперт.

Задача: привлечь средства и сохранить репутацию

В проектах на финальной стадии реализации обычно почти все квартиры (до 90%) были проданы, с них живых средств сейчас не получишь. Поэтому ставку будут делать именно на стройки с частичной готовностью. Но для этого важно продолжать процесс, хотя бы примерно придерживаясь графика.

Учитывая это, наиболее выгодным и экономически обоснованными вариантами для этих целей будут объекты со степенью готовности 50-60%.

В более или менее спокойных регионах на Западе и в центре страны, включая столицу и пригороды, застройщики будут пытаться продолжать работы на площадках, ведь им важно сохранить свое имя, а также сформировать финансовый поток, то есть поступление средств от новых инвесторов.

Ранее мы также анализировали пять факторов, которые повлияют на цену недвижимости после войны.

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Жилье