Кредитування ФОП набирає обертів: хто з банків підтримує підприємців

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) профінансував фізичних осіб-підприємців на суму в понад 170 млн грн у рамках кредиту «всеБІЗНЕС».
Новою онлайн-позикою вже скористалося більше 1200 українських підприємців.
Серед ключових переваг кредиту для ФОП у ПУМБ:
Найголовніше – отримати онлайн-кредит «всеБІЗНЕС» у ПУМБ можуть навіть новостворені ФОП, незалежно від дати реєстрації бізнесу. Все, що потрібно мати – рахунок ФОП у ПУМБ, відкрити який можна дистанційно всього за 5 хвилин.
«Мета ПУМБ не тільки фінансово підтримувати український мікро та малий бізнес, а й зробити процеси оформлення кредиту та інших послуг у банку для наших підприємців максимально швидкими, комфортними та діджитальними» - зазначає Віктор Харковець, начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ.
Нагадаємо, можливість оформити дистанційний кредит у ПУМБ у розмірі до 500 тис грн фізичні особи-підприємці отримали ще минулої осені. Сьогодні залучені кошти успішно допомагають вирішувати не тільки поточні потреби їх бізнесу, а й розширювати його.