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Кредитори ініціювали банкрутство "Олімпекс купе", що володіє зерновим терміналом в Одесі

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Понеділок 06 лютого 2023 13:20
Кредитори ініціювали банкрутство "Олімпекс купе", що володіє зерновим терміналом в Одесі Фото: кредитори ініціювали банкрутство "Олімпекс купе", що володіє зерновим терміналом в Одесі
Автор: Юлія Бойко

Кредитори Argentem Creek Partners ("ACP") та Innovatus Capital Partners ("Innovatus") ініціювали справу про банкрутство Olimpex Coupe International, дочірньої компанії GNT Group, яка управляє зерновим терміналом в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Рішення про звернення до суду із позовом про банкрутство наразі є єдиним способом для кредиторів зберегти активи від розмивання та непрозорих дій колишніх власників Сергія Грози та Володимира Науменка, які без відома кредиторів утилізували майно у заставі - майже 400 000 т зерна та насіння соняшнику, вартістю приблизно 130 мільйонів доларів США.

"Ми визнаємо стратегічну важливість виходу зерна з Одеського порту для глобальної продовольчої безпеки. Innovatus залишає в силі свої зобов'язання інвестувати в Україну та підтримувати її економіку. Процедура банкрутства саме цієї організації є необхідним юридичним кроком для реструктуризації групи заради її прибутковості, прозорості, дотримання податкового законодавства та належного корпоративного управління", - заявила керуючий директор Innovatus Ана Фірмато.

Джон Паттон, регіональний топ-менеджер ACP, повідомив, що буде призначений арбітражний керуючий, якому буде доручено забезпечити відсутність збоїв у роботі терміналу.

"Ця комплексна реорганізація є найкращим способом захисту робочих місць та операційної роботи терміналу, адже він відіграє важливу роль у Чорноморській зерновій ініціативі. Успіх зернового коридору має вирішальне значення для народу України та міжнародної продовольчої безпеки", - додав він.

Нагадаємо, "Олімпекс Купе Інтернешнл" - одна з найбільших приватних стивідорних компаній, що оперує в Одеському морському порту.

Торік, за даними порталу "Порти України", компанія з показником 180 тис. т посідала 11 місце в рейтингу портових терміналів України за обсягами одночасного зберігання зернових.

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