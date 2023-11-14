Кредитори GNT Group закликають провести розслідування щодо судді Вовка

Адвокати Argentem Creek Partners Ltd та Innovatus Capital Partners подають скаргу до Вищої ради юстиції України щодо підозри у протиправних діях, вчинених київським суддею стосовно боргу GNT Group у розмірі понад 120 млн доларів та шахрайській розтраті запасів агропродукції активів компанії на суму понад 130 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Суддя Вовк, всупереч вимогам, зареєстрував своє рішення лише через 9 місяців і безпосередньо перед вирішальним слуханням у Верховному суді щодо банкрутства одного з активів GNT Group. Це дозволило колишнім власникам GNT змінити директора підконтрольної кредитору юридичної особи "Металзюкрейн", - йдеться в повідомленні.

ACP та Innovatus спочатку подали позов до суду проти GNT Group через незрозумілу розтрату запасів зерна на суму щонайменше 130 млн доларів.

Перед початком примусового стягнення кредитори констатували неспроможність GNT Group повернути кошти, а також критичні недоліки в управлінні та прозорості ведення бізнесу.

Колишні власники GNT Group, Сергій Гроза та Володимир Науменко, подали більше сорока позовів з метою перешкодити вимогам своїх кредиторів щодо примусового стягнення.

"Наведений вище приклад не є поодиноким, є обгрунтовані підстави підозрювати Сергія Грозу та Володимира Науменка у маніпулюванні судовими процесами з метою отримання "потрібних їм" суддів (маніпуляція відома в Україні під назвою "судова карусель"). Ці маніпуляції спрямовані на незаконне перешкоджання та скасування заходів кредиторів щодо примусового стягнення. Цей останній епізод є нахабним прикладом також і судових зловживань", - переконані адвокати.

Джон Паттон, Регіональний керівник Argentem Creek Partners в EMEA та Азії, зазначає: "суддя Вовк має пояснити, на якій підставі заяву про підозру в шахрайстві проти американських інвесторів було приєднано до абсолютно не пов’язаної справи про наркотики і як він міг взагалі виносити рішення в такій ситуації, і чому він відклав реєстрацію цього рішення аж на 9 місяців, до моменту, який забезпечив максимальну вигоду для колишніх власників GNT Group".

Ана Фірмато, керуючий директор Innovatus, додала, що колишні власники GNT Group продовжують стверджувати, що її американські кредитори нібито займаються рейдерством і що не зацікавлені насправді у погашенні кредитів.

"Це абсолютна брехня. Якщо вони погасять кредити, то припиняться всі дії по примусовому стягненню. Замість погашення вони розпилювали активи групи ще задовго до початку війни. Зараз тривають розслідування в Україні та на Кіпрі, і український нотаріус, який, очевидно, вступив у змову з GNT, перебуває під підозрою національної поліції", - зазначила вона.

Нагадаємо, на початку цього року Міністерство юстиції України призупинило дію ліцензії нотаріуса Анатолія Гулієва через його неправомірні дії у справі GNT. Наразі Гулієв перебуває під слідством. Нацполіція України 29 жовтня 2023 року повідомила йому про підозру.

ACP та Innovatus мають давню історію інвестування в Україну. Обидві компанії розуміють важливість забезпечення стабільної роботи та належного управління цим зерновим терміналом відповідно до українських та міжнародних стандартів.