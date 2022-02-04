С кредитом Smart от Moneyveo праздники не заканчиваются!

Новогодне-рождественские праздники отгремели, оставив после себя приятное послевкусие. А те, кто продолжает отдыхать или кому нужны средства на ежедневные расходы – могут воспользоваться простым решением от fintech-компании Манивео. Кредит Smart позволяет получить дополнительные деньги на личные потребности всего за несколько минут.

Начало развития потребительского кредитования с продуктом Smart

С появлением небанковского онлайн-кредитования отпала необходимость стоять в длинных очередях, собирать справки с работы, искать поручителей. Чтобы взять недостающую сумму на решение бытовых или срочных вопросов, достаточно обратиться в финансовый сервис Moneyveo.

Компания одной из первых на рынке запустила услугу быстрого кредитования, предложив продукт Smart. В переводе с английского слово означает «умный». И действительно, кредит оказался разумным и оптимальным решением для людей, желающих получить достаточно средств для удовлетворения неотложных нужд и найти надежного финансового партнера.

Smart – простое решение сложных вопросов

При создании продукта компания хотела предложить нечто кардинально новое: снизить до минимума время на заполнение анкеты и принятие решения о выдаче средств. В целом упростить путь пользователя до нескольких шагов. Для обработки данных клиентов Moneyveo разработала уникальную скоринговую систему. Она анализирует информацию по алгоритмам искусственного интеллекта из множества открытых источников.

Благодаря этой технологии кредитные заявки обрабатываются до 2 минут. Средства на карту зачисляются практически мгновенно. Кредит Smart стал удобным финансовым инструментом, который помогает реализовывать мечты, не откладывая их на завтра. Средства можно потратить по своему усмотрению: отправиться в путешествие, сделать сюрприз близкому человеку, продолжить празднование, не ощущая денежного дискомфорта и т. д.

Будьте Smart: выбирайте разумные условия кредитования

Главные преимущества продукта Смарт:

Минимум документов . Достаточно только паспорта и идентификационного кода для заполнения заявки на кредит.

. Достаточно только паспорта и идентификационного кода для заполнения заявки на кредит. Низкая процентная ставка . Новым пользователям предлагают Дисконтную процентную ставку в размере 0,01% в день. Постоянные клиенты пользуются персональными скидками в соответствии со своим Уровнем лояльности в сервисе, а также могут применять промокоды на ставку по следующим кредитам.

. Новым пользователям предлагают Дисконтную процентную ставку в размере 0,01% в день. Постоянные клиенты пользуются персональными скидками в соответствии со своим Уровнем лояльности в сервисе, а также могут применять промокоды на ставку по следующим кредитам. Отсутствие скрытых комиссий. Сумму кредита, проценты за период пользования деньгами и дату погашения можно увидеть на калькуляторе при оформлении заявки. Эти цифры фиксируются в договоре и остаются неизменными на протяжении его действия.

Сумму кредита, проценты за период пользования деньгами и дату погашения можно увидеть на калькуляторе при оформлении заявки. Эти цифры фиксируются в договоре и остаются неизменными на протяжении его действия. Надежная защита персональных данных . Каждый год треть IT-бюджета компании идет на защиту личных данных пользователей. Безопасность платежных операций подтверждается сертификатами Sectigo EV SSL и PCI DSS Service Provider Level 1.

. Каждый год треть IT-бюджета компании идет на защиту личных данных пользователей. Безопасность платежных операций подтверждается сертификатами Sectigo EV SSL и PCI DSS Service Provider Level 1. Достаточные суммы кредита. Новым заемщикам предлагают до 17 000 грн, повторным клиентам повышают лимит до 22 000 грн. Срок кредитования – до 30 дней.

Новым заемщикам предлагают до 17 000 грн, повторным клиентам повышают лимит до 22 000 грн. Срок кредитования – до 30 дней. Обслуживание в режиме 24/7. Поскольку заявки обрабатываются автоматически, получить деньги можно даже ночью и в выходные.

Для тех, кто не успевает вернуть деньги вовремя, предусмотрена услуга пролонгации кредита. Она позволяет отложить выплату до 30 дней, избежав просрочки и ухудшения кредитной истории. Также после окончания действия договора клиенту предоставляют 3 дня льготного периода, в течение которых он может оплатить кредит без начисления штрафных санкций.

За время существования компании кредиты от Moneyveo получили 1,2 млн человек, и цифра ежегодно растет. Общая сумма выданных средств за 8 лет работы превысила 28 млрд грн.

Каждый год компания получает награды в авторитетных конкурсах национального масштаба. В 2021 году Moneyveo в пятый раз возглавила рейтинг «Украинская народная премия», одержав победу в номинации «Сервис кредитов онлайн».